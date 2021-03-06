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Новости > Доктор Комаровский рассказал об эффективности вакцины от коронавируса, которой прививают украинцев

Доктор Комаровский рассказал об эффективности вакцины от коронавируса, которой прививают украинцев

Александр Панько
05.03.21 21:06
691
Доктор Комаровский рассказал об эффективности вакцины от коронавируса, которой прививают украинцев

Главное: Известный врач Евгений Комаровский дал оценку индийской вакцине от коронавируса Covishield, которой осуществляется вакцинация в Украине. В видео, опубликованном на YouTube, он назвал препарат эффективным.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский одобрил применение индийской вакцины от коронавируса Covishield в Украине. На своем канале в YouTube он сообщил, что ее эффективность превышает 60%, а от тяжелых форм заболевания — 90%.

«Главная информация, которую мы получили за последние буквально 3-4 дня от ряда очень достоверных источников, включая даже посла Великобритании. Суть этой информации: Covishield равно AstraZeneca», — заявил врач, добавив, что институт, в котором производят индийскую вакцину, производит до 65% всех вакцин мира.

Комаровский подчеркнул, что это очень современное предприятие, поэтому нет ничего удивительного в том, что компания AstraZeneca выбрала именно его, когда искала производственные мощности.

«Все разговоры про неэффективность вакцины — бред, про опасность вакцины — бред. Да, есть побочные эффекты, как у любой вакцины. Чаще всего это температура на один-два дня, не более того», — заключил Комаровский, призвав людей не отказываться от прививки.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

2 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield. Первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

На данный момент в Украине первую прививку от коронавируса получили уже почти 10 тысяч человек. При этом зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

Тэги: Индия, Великобритания, здоровье, вакцина, вакцинация, Евгений Комаровский, коронавирус, вакцина от коронавируса, AstraZeneca, CoviShield

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