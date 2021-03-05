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Новости > Замдиректора столичной школы задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней

Замдиректора столичной школы задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней

Александр Панько
05.03.21 16:23
1287
Замдиректора столичной школы задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней

Главное: Заместитель директора по хозяйственной работе одной из столичных школ подозревается в развращении 10-летней девочки.

Детали: 3 марта на ул. Радужной в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина увязался за 10-летней девочкой, которая шла домой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, зайдя в подъезд дома он силой втолкнул несовершеннолетнюю в лифтовую кабину и совершил развратные действия.

Когда лифт остановился, подозреваемый убежал по лестнице.

Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Им оказался местный житель, 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Видео преследования и задержания публикует Цензор.НЕТ.

В тему: В начале 2021 года правоохранители вместе с пограничниками на одном из пунктов пересечения границы задержали 43-летнего уроженца Камень-Каширского района Волынской области, который неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках.

Тэги: Киев, педофил, лифт, задержание, криминал, новости Украины

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