США ввели антикоррупционные санкции против Коломойского и его семьи

Главное: Госдеп США объявил о введении санкций в отношении Игоря Коломойского и его семьи за коррупционные действия. Таким образом с сегодняшнего дня самому олигарху, а также дочери Анжелике и сыну Израилю запрещен въезд в эту страну.

Детали: США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Как сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter, Коломойский не имеет права въезжать на территорию США «за свои коррупционные действия, подрывающие верховенство закона в Украине».

«США продолжают бороться с коррупцией с нашими партнерами в Украине», — написал он.

Как сообщает «Европейская правда», в Госдепе объяснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

«Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему», — заявил Блинкен.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.

Блинкен подчеркнул, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.

«Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире», — заключил он.

В тему: В апреле 2019 г американское Федеральное бюро расследований начало расследование против Игоря Коломойского из-за возможных финансовых преступлений.