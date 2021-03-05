Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта «Паломница»

Оксана Марченко выпустила свой новый авторский проект «Паломница». Первую серию уже можно посмотреть на официальном YouTube-канале телеведущей.

На своей странице в Instagram Оксана Марченко написала, что свой паломнический путь начинает с Киево-Печерской Лавры — одной из самых великих святынь православия. История этого монастыря выйдет в двух частях.

«Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно — так нескончаемы истории её святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас... Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы... Только не спешите с выводами: у нас длинный путь», — написала автор проекта у себя в Instagram.

Проект «Паломница» снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древнейшие православные монастыри Украины, где найдутся ответы на все вопросы, которые обычно стыдно задать. Во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.

«Паломница» будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей. Первую серию уже можно посмотреть, перейдя по ссылке.