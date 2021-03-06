Медики рассказали о побочном эффекте одной из самых популярных вакцин от коронавируса

Главное: У 12 пациентов, которые привились от коронавируса вакциной компании Moderna, проявились неожиданные побочные эффекты. Все они пожаловались на кожные воспаления и высыпания.

Детали: Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Об этом говорится в сообщении медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

По данным специалистов, такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.

На подобную реакцию пожаловались 12 пациентов. Но медики заставили этих людей сделать вторую дозу вакцины.

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — говорится в письме коллектива американских врачей.

После второй прививки только у трех человек появились кожные воспаления той же интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой, еще у шести человек не было побочных эффектов.

Вакциной Moderna прививают в США и Европе.

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