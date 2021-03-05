Первая страна в мире рапортовала о победе над коронавирусом

Главное: Израиль стал первой страной в мире, которая фактически победила эпидемию коронавируса COVID-19. К апрелю 2021 года там планируют полностью вакцинировать население.

Детали: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус. По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19, сообщает The Times Of Israel.

«Израиль — первая страна в мире, вышедшая из „короны“. С этим „зеленым паспортом“ вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим», — сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу о COVID-паспортах.

Премьер-министр сказал, что он надеется вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю 2021 года.

«Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня он также будет называться нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, и мы очень ею гордимся», — добавил он.

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