Стало известно, чем может быть опасна хурма

Главное: Хурма может быть вредной. Стало известно, почему это так.
Детали: Российский гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что хурма может быть опасной для здоровья. Его цитируют местные СМИ.
Эксперт поведал: «Чрезмерное потребление данного фрукта может привести к образованию фитобезоаров: образований, вызывающих острую кишечную непроходимость».
Также он говорит: «Фитобезоары образуются при потреблении большого количества растительных продуктов. Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник».
Медик информирует: «При сниженной перистальтике, которой чаще всего страдают пожилые люди или пациенты с синдромом раздраженного кишечника: любая растительная пища становится источником безоаров».
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