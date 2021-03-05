Стало известно, чем может быть опасна хурма

Главное: Хурма может быть вредной. Стало известно, почему это так.

Детали: Российский гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что хурма может быть опасной для здоровья. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт поведал: «Чрезмерное потребление данного фрукта может привести к образованию фитобезоаров: образований, вызывающих острую кишечную непроходимость».

Также он говорит: «Фитобезоары образуются при потреблении большого количества растительных продуктов. Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник».

Медик информирует: «При сниженной перистальтике, которой чаще всего страдают пожилые люди или пациенты с синдромом раздраженного кишечника: любая растительная пища становится источником безоаров».

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