Стало известно, какие посольства откроет Украина в ближайшее время

Главное: Украина откроет три новых посольства. Стало известно, где именно.

Детали: Украина в ближайшее время откроет три посольства. Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дипломат поведал о планах: «Посольство Украины в республике Гана, это соответствует курсу на расширение представительства в Африке. Посольство в Филиппинах, страна очень сложная, с ней нужно работать».

Он также сообщил, что «в полноценное планируют превратить посольство в Чили».

Министр сказал: «Будет создано генеральное консульство в Мумбаи. Долгожданное генеральное консульство во Вроцлаве. И консульство в Сигету-Мармацией, столице украинства в Румынии».

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