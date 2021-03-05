Смертность от коронавируса в Украине остается очень высокой: данные на 5 марта

Главное: Коронавирус в Украине убил еще 172 людей. Заразились 10 155 человек.

Детали: COVID-19 в Украине не снижает обороты. Данные на пятницу, 5 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник говорит, что выявили еще 10 155 случаев заразы. При этом госпитализировали 3 355 больных, а выздоровели 4 149 человек.

Провели 83 756 тестов: методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (910), а также в Винницкой (816) и Закарпатской (748) областях.

Жертвами заразы стали 172 человека. С начала пандемии умерли 26 763 больных.

За все время заболели 1 384 917 человек, а выздоровели 1 191 022 пациента.

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