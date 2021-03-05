Лишь каждый шестой военнослужащий в зоне ООС согласился привиться от коронавируса

Главное: Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олым рассказал о ходе вакцинации на передовой.

Детали: В Вооруженные Силы Украины в районе проведения Операции объединенных сил на сегодняшний день поступило 14 тыс. доз вакцин от коронавируса. Как сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олым, 7200 доз поступили в Донецкую область и 6800 — в Луганскую.

«На данный момент 884 лица вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека — это 12% из тех 7 тыс. человек, которые дали согласие на вакцинацию», — рассказал врач в эфире телеканала «Украина 24».

При этом, по словам Олыма, большое количество военных отказывается от вакцинации. «Есть отказы среди бойцов. Я считаю, такая ситуация за счет политизации вакцинальной кампании. Поэтому, к сожалению, отказы есть. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тыс. только 7 тыс. дали согласие», — заключил он.

В тему: 2 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield. Первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

На данный момент в Украине первую прививку от коронавируса получили уже почти 10 тысяч человек. При этом зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.