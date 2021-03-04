Количество украинских вузов в рейтинге лучших университетов мира увеличилось вдвое

Главное: Количество украинских высших учебных заведений, вошедших в рейтинг лучших вузов по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds за год увеличилось с 2 до 4.

Детали: Четыре украинских учебных заведения вошли в рейтинги лучших университетов мира по разным специальностям в 2021 году по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, таким образом количество украинских высших учебных заведений в рейтинге по сравнению с предыдущим годом увеличилось увеличилось в 2 раза.

Для нынешних перечней были проанализированы учебные программы 1440 вузов из 85 стран мира. Из Украины были отмечены следующие учебные заведения по таким специальностям:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко:

— современные языки (позиция 201-250);

— лингвистика (251-300);

— математика (401-450);

— физика и астрономия (401-450);

— естественные науки (401-450);

— компьютерные науки и информационные системы (501-550);

— химия (501-550).

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина:

— компьютерные науки и информационные системы (551-600);

— физика и астрономия (551-600).

Национальный университет «Львовская политехника»:

— инженерные специальности в области нефти и газа (101-150);

— компьютерные науки и информационные системы (551-600).

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»:

— компьютерные науки и информационные системы (551-600).

Как отметил директор аналитического центра QS Бен Саутер, важно отметить участие украинских университетов рейтингах по специальностям, которые отличаются высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа.

В тему: В 2019 году сразу шесть высших учебных заведений из Украины вошли в авторитетный рейтинг университетов World University Rankings 2020, составляемый британским изданим Times Higher Education (THE).