Ученые узнали о каракатицах кое-что невероятное

Главное: Международная группа ученых установила, что разум каракатиц сопоставим по уровню развития с человеческим ребенком.

Детали: Ученые из США и Великобритании провели среди головоногих моллюсков обновленный «зефирный тест», нацеленный на изучение отсроченного удовольствия, когда человек или животное способно отказаться от немедленной выгоды в пользу большего вознаграждения в будущем. Как сообщает Lenta.ru, в ходе эксперимента шесть каракатиц поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами.

В одной камере находился кусок сырой креветки, в другой — живые стеклянные креветки. Двери были обозначены символами, которые каракатицы могли опознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу, а треугольник — через определенный промежуток времени. И если каракатица выбирала кусок сырой креветки, пищу из другой камеры сразу же убирали.

Оказалось, что все каракатицы способны подождать 50-130 секунд, чтобы получить лучшую еду, что сопоставимо с результатами, полученными для позвоночных с большим мозгом, таких как шимпанзе, вороны и попугаи.

Ученые полагают, что способность к отложенному удовольствию развилась у головоногих из-за их хищнического поведения. Большую часть времени они маскируются, ожидая пищу, однако при охоте за добычей каракатицы становятся заметными для других хищников.

Справка: В классическом «зефирном эксперименте», проведенном в Стэнфордском университете в 1970 г, детям предлагалось получить один зефир сразу же или подождать 15 минут и получить два зефира. Те испытуемые, что успешно прошли тест, позже демонстрировали более высокий уровень образования и набирали больше баллов при приеме в вузы.

Впоследствии выяснилось, что некоторые животные также способны пройти этот тест, в том числе приматы, собаки и птицы семейства врановые.