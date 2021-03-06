Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле

Главное: По прогнозам ученых, в ближайший миллиард лет Земля потеряет богатую кислородом атмосферу, что станет причиной гибели почти всего живого на планете.

Детали: Ученые NASA и Университета Тохо в Японии создали симуляцию Земли с учетом таких факторов, как климат, геологическая активность, биологические процессы и активность Солнца. Как сообщает Nature Geoscience, в результате моделирования существования биосферы выяснилось, что по мере того, как Солнце будет становиться горячее, содержание углекислого газа в атмосфере начнет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения.

Озоновый слой также исчезнет.

Примерно через 10 тыс. лет, когда уровень углекислого газа упадет ниже критического значения, растения больше не смогут поддерживать процесс фотосинтеза и вымрут.

Кислород в атмосфере также снизится, что станет губительным для всех сухопутных и морских животных. Вместе с тем начнет выделяться метан, что ускорит исчезновение живых существ.

Таким образом, на Земле останутся лишь анаэробные микроорганизмы, что будет похоже на биосферу до появления сложных организмов.

В тему: В феврале 2020 года ученые из Финского музея естественной истории объявили о шестом массовом вымирании в истории Земли за полмиллиарда лет.

Спустя месяц исследователи из Городского университета Нью-Йорка объявили о начале нового вымирания на Земле.