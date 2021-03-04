В Минздраве объяснили высокую смертность украинцев, болеющих коронавирусом на аппаратах ИВЛ

Главное: Главсанврач Украины Виктор Ляшко объяснил высокую смертность среди украинцев, больных коронавирусной болезнью и подключенных к аппаратам ИВЛ, сложностью заболевания и общемировой тенденцией.

Детали: Высокий показатель смертности среди пациентов, больных коронавирусной болезнью COVID-19, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких, является особенностью самой болезни. Как сообщает РБК-Уркина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, процент смертности в этой категории высокий во всем мире.

В ходе брифинга 4 марта он отметил, что при госпитализации существует несколько стадий помощи пациентам по поступлению кислорода в легкие и подключение их к ИВЛ является уже крайней мерой, когда более легкие варианты не работают.

«Необходимость в искусственной вентиляции легких на сегодня только у тех людей, у которых исчерпан ресурс неинвазивной респираторной терапии. Сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого подключают такие аппараты, как СИПАПы, которые под давлением запускают кислород в легкие. Но когда организм истощается полностью, то человека подключают к апапарату ИВЛ с полной заменой дыхательной функции аппаратом», — объяснил он.

При этом, по словам Ляшко, показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в мире в среднем составляет 50-90%. «Это не является особенностью Украины, это особенность болезни», — заключил главсанврач.

В тему: По данным Национальной академии наук, по состоянию на 1 марта 2021 года более 88% пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких из-за осложнений коронавирусной болезни, умирают.