В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после вакцинации

Главное: В Украине первую прививку от коронавируса получили уже почти 10 тысяч человек. При этом зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

Детали: За неделю вакцинации в Украине привили почти 10 тысяч человек. Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, для этого были задействованы 45 мобильных бригад по иммунизации.

«Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека», — написал он, подчеркнув, что это свидетельствует о безопасности вакцины.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.