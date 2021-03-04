В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после вакцинации

Главное: В Украине первую прививку от коронавируса получили уже почти 10 тысяч человек. При этом зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.
Детали: За неделю вакцинации в Украине привили почти 10 тысяч человек. Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, для этого были задействованы 45 мобильных бригад по иммунизации.
«Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека», — написал он, подчеркнув, что это свидетельствует о безопасности вакцины.
В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.
24 февраля началась вакцинация.
26 февраля были зафиксированы первые осложнения.
1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.