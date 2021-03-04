В Киево-Печерской лавре открыли школу живописи

Главное: В Киево-Печерской лавре открылась школа живописи

«Евангелие учит нас тому, что только когда Господь благословляет труды, человек приобретает настоящее богатства. Поэтому особенно благодатно делать первые шаги в познании окружающего мира и отражении его красоты в произведениях искусства под духовным руководством опытных наставников», — отмечают организаторы.

Группы для взрослых проводят обучение в четверг с 18.00 до 20.00 и пятницу с 18.00 до 20.00.

С детьми обучение проводится по субботам с 12.00 до 15.00 и в воскресенье с 12.00 до 15.00. Возраст с 5 до 12 лет.