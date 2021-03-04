Кабмин обновил список карантинных зон в Украине: ситуация ухудшается

Главное: Минздрав обновил список регионов по зонам карантина. В соответствии с ним три области оказались в «красной» зоне, еще девять, включая Киев, — в «оранжевой».

Детали: Министерство здравоохранения Украины обновило перечень «красных», «оранжевых» и «желтых» зон по показателям заболевания коронавирусом, уровня госпитализаций и наполненности больниц. Как сообщает пресс-служба ведомства, в список «красных» попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

В список «оранжевых» 9 областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.

Остальные области и столица Киев попали в «желтую» зону.

В тему: 17 февраля 2021 года Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 30 апреля 2021 года и установил «желтый» уровень эпидемиологической опасности на всей территории Украины с 24 февраля.

На следующий день был опубликован полный список ограничений.