Спустя сутки премьер Словакии извинился перед всеми украинцами за свою странную выходку

Главное: Глава словацкого правительства Игорь Матович извинился пред украинцами за вчерашнюю выходку. На двух языках.

Детали: Премьер-министр Словакии Игорь Матович лично извинился за шутку о «Закарпатье» в обмен на российскую вакцину. «Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным», — написал она своей странице в Twitter/

«Прошу прощения перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия», — заключил он.

В тему: 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину от коронавируса «Закарпатскую Украину». После закупки Sputnik V в стране разгорелся политический кризис. Посольство Украины требует официальных извинений.