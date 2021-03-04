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Новости > Спустя сутки премьер Словакии извинился перед всеми украинцами за свою странную выходку

Спустя сутки премьер Словакии извинился перед всеми украинцами за свою странную выходку

Александр Панько
04.03.21 15:25
695
Спустя сутки премьер Словакии извинился перед всеми украинцами за свою странную выходку

Главное: Глава словацкого правительства Игорь Матович извинился пред украинцами за вчерашнюю выходку. На двух языках.

Детали: Премьер-министр Словакии Игорь Матович лично извинился за шутку о «Закарпатье» в обмен на российскую вакцину. «Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным», — написал она своей странице в Twitter/

«Прошу прощения перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия», — заключил он.

В тему: 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину от коронавируса «Закарпатскую Украину». После закупки Sputnik V в стране разгорелся политический кризис. Посольство Украины требует официальных извинений.

Тэги: мир, вакцина, вакцинация, шутка, Словакия, оккупация, агрессия, извинения, аннексия, Игорь Матович

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