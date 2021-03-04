Кроме британского, в Украине зафиксировали еще два штамма коронавируса

Главное: В Украине зафиксированы уже три штамма коронавируса. Кроме британского, это — бразильский и южноафриканский.

Детали: В Украине обнаружили мутацию, которая характерна британскому, бразильскому и южноафриканскому штаммам коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написала главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Соответствующие данные были получены от двух больных из Ивано-Франковска.



«Компания, предоставившая возможность проведения секвенирования генома SARS-CoV-2 нашему Институту эпидемиологии и инфекционных болезней в рамках клинического исследования отечественного противовирусного препарата, получила интересные данные. Секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501 — N501Y», — отметила она.



Голубовская пояснила, что эта мутация обнаруживается у трех штаммов — «бразильского», «южноафриканского» и «британского».



«Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ. Данных о том, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных», — предупредила инфекционист.

В тему: В Ивано-Франковске зафиксированы первые случаи заражения так называемым британским штаммом коронавируса в Украине.