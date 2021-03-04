Незаконной продажей водки в Украине занимались десятки сайтов, – ГФС

Главное: С 1 февраля ГФС пресекла работу 74 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликеро-водочных товаров.

Детали: Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о первых массовых закрытиях интернет-ресурсов, которые занимались незаконным распространением алкоголя. На своей странице в Facebook он сообщил о масштабной операции «Спирт», которая проводилась с 1 февраля текущего года и имела своей целью ликвидацию теневого рынка алкогольной продукции.

«С начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликероводочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них пресечена. В судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа почти к 100 сайтам и закрытым группам в социальных сетях», — написал чиновник.

«Кроме официального прекращения деятельности веб-ресурсов, службой были обнаружены незаконные производства ликеро-водочной продукции. Прекращена деятельность 12 теневых предприятий изготовления контрафактного алкоголя. Изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликероводочной продукции», — заключил Мельник.

В тему: 1 июля 2020 года в Украине полностью отменили государственную монополию на производство спирта. 12 спиртовых заводов будут выставлены на продажу уже в ближайшее время.