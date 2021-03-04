Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ввести локдаун, и как этого избежать

Главное: В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.

Детали: В Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены жесткие ограничения из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает «Украинская правда», по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это свидетельствует о начале третьей волны коронавируса в Украине.

«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно», — заявил он на пресс-конференции, посвященной году правительства, добавив, что «если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали».

Чтобы избежать жесткого локдауна, по его словам, население должно придерживаться карантинных рекомендаций, носить маски и тому подобное.

В тему: По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в середине января 2021 года, за месяц число украинцев, поддерживающих введение локдауна в стране, резко снизилось. Также украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заболеют Covid-19.