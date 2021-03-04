Россияне заявили, что хотят улететь на Венеру, используя технологии СССР

Главное: Россияне решили лететь на Венеру. Уже начали проектировать корабль.

Детали: В России на полном серьезе заявили о том, что собираются лететь на Венеру. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что ученые из Института космических исследований РАН уже начали проектирование ракеты «Венера-Д».

Планируется, что запуск космического корабля состоится уже в 2029-м году.

Местные специалисты говорят: «Автоматическая межпланетная станция будет состоять из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы».

Ранее ожидалось, что к проекту привлекут США, но позже от этой идеи отказались.

Отмечается, что в разработках используют базовую конструкцию советской посадочной станции, применявшуюся в миссиях «Венера» и «Вега».

В тему: Мы писали, что США и Россия заявили о своих правах на Луну и Венеру.