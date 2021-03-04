Евросоюз может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса. Но это не точно

Главное: Евросоюз может разрешить вакцину «Спутник V». Началась ее экспертиза.

Детали: В Евросоюзе начали экспертизу вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает российская сторона.

Информируется, что ее проводит Европейское агентство лекарственных средств, которое сейчас проверяет регистрационное досье препарата на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Уточняется, что работа ведется Комитетом по лекарственным средствам.

Отмечается: «Решение о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых».

Ранее мы писали, что еще одна европейская страна одобрила российскую вакцину от COVID-19.

В тему: в России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса, об эффективности которой ничего не известно.