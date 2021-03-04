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Новости > COVID-19 в Украине продолжает стремительно набирать обороты

COVID-19 в Украине продолжает стремительно набирать обороты

Александр Панько
04.03.21 08:51
295
COVID-19 в Украине продолжает стремительно набирать обороты

Главное: Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 194 человека. Заразились 10 057 людей.

Детали: COVID-19 в Украине быстро набирает обороты. Данные на четверг, 4 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 10 057 случаев заразы. При этом госпитализировали 3 271 людей, а выздоровели 4 837 больных.

Проведено 83 086 тестов: методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (868), а также Житомирской (888) и Винницкой (827) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 194 человека. С начала пандемии умерли уже 26 591 людей.

За все время заболели 1 374 762 человека, а выздоровели 1 186 873 пациента.

В тему: накануне мы писали, что смертность от COVID-19 в Украине резко выросла.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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