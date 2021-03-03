Помощь Армении, строительство и реставрация церквей, и арменоведение: армяне Украины провели конференцию

В Киеве состоялась первая в 2021 году конференция Союза армян Украины. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

В торжественной части конференции прошло награждение Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Украине Тиграна Сейраняна орденом САУ «Активный деятель диаспоры» за вклад в развитие украинско-армянских отношений. Почетную награду вручил лично глава Союза армян Украины Вилен Шатворян.

Главными темами обсуждения, которое состоялось в столичном в отеле «Hyatt», стали итоги работы оперативных штабов Союза армян Украины в Киеве и Ереване, открытие скейт-парка в Ереване, строительство и реставрация церквей на территории Украины, установка хачкаров, празднование 20-летия Союза армян Украины в этом году и другие.

Глава украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян представил участникам мероприятия ход строительства церквей в Киеве и Луцке.

Руководители региональных общин, духовенство и дипломаты, в ходе обсуждения рассмотрели проекты Союза армянской молодежи Украины, Объединения армянских медиков Украины, историко-культурного комитета Союза армян Украины.

В заключительной части мероприятия делегаты конференции подвели итоги и обсудили план работы организации.