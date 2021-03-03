«Словацкий Зеленский» пошутил, пообещав России «Закарпатскую Украину» в обмен на вакцину от коронавируса

Главное: Глава правительства Словакии Игорь Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину от коронавируса «Закарпатскую Украину». После закупки Sputnik V в стране разгорелся политический кризис. Посольство Украины требует официальных извинений.

Детали: Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал закупку российской вакцины от коронавируса некорректным высказыванием о территориальной целостности Украины. Как сообщает «Европейская правда», в эфире местного радио в ответ на вопрос ведущего о том, что глава правительства пообещал россиянам за предоставление вакцины, он ответил: «Закарпатскую Украину».

Увидев смятение ведущего Матович попытался перевести все в шутку и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — заявил глава правительства.

Словацкий премьер добавил, что его миссия заключалась в том, «чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали».

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу отдать взамен на вакцину «несколько регионов Словакии». «Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал Кулеба на своей странице в Twitter, выразив сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит «чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией».

В свою очередь, Министерство иностранных дел потребовало официальных извинений. «Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном пресс-службой ведомства.

При этом дипломаты также подчеркнули, что неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Справка: Игорь Матович возглавляет партию с необычным названием «Обычные люди и независимые личности» (OľaNO), которая год назад совершила прорыв, увеличив поддержку втрое буквально за несколько недель. За последние недели перед днем голосования она сумела втрое увеличить поддержку. Это позволило ей получить первое место, с большим отрывом опередив партию Smer, правившую Словакией в течение 12 лет.

Из-за такого неожиданного роста популярности OĽaNO ее местные эксперты начали называть ее лидера «словацким Зеленским».

В тему: Как сообщали СМИ, на этой неделе Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском Союзе. Ожидается, что в целом страна получит около 2 млн доз.

После этого в правительстве разгорелся политический кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.