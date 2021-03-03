Главные новости за 3 марта 2021 года

— Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий на территории Украины так называемое «зимнее время» круглый год.

— «Украинскую Венецию» в Одесской области затопили нечистоты после того как от электричества за долги отключили помповые станции, построенные на деньги Евросоюза.

— Неизвестные злоумышленники обокрали автомобиль и. о. главы САП Максима Грищуке. По данным СМИ, это произошло на ул. Елены Телиги в Киеве.

— Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Украине, умерли.

— Коронавирус в Украине унес еще 185 жизней. Заразились 7235 человек.

— На Житомирщине сотруднику полиции и еще двум лицам сообщили о подозрении в пытках по предварительному сговору. Пострадавшим оказался племянник руководителя службы первого заместителя министра иностранных дел.

— «Укрпочта» впервые в истории вводит в обращение марки с изображениями обнаженных женщин. Ожидается, что серия «Ее величество — женщина» выйдет в продажу в пятницу, 5 марта.

— Для Алексея Навального нашли работу в колонии. Он будет шить трусы.

— Несмотря на пандемию коронавируса, количество долларовых миллиардеров в мире стремительно растет. Больше всего — в Китае.

— Илон Маск хочет построить город. Разместить его он собирается в Техасе.

— YouTube готовит важную новинку. Появится платформа коротких роликов.

— Японский миллиардер Юсаку Маэдзава хочет облететь Луну. Он уже подбирает себе компанию.