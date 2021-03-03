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Новости > В Киеве неизвестные обнесли автомобиль главы антикоррупционной прокуратуры, – СМИ

В Киеве неизвестные обнесли автомобиль главы антикоррупционной прокуратуры, – СМИ

Александр Панько
03.03.21 16:38
348
В Киеве неизвестные обнесли автомобиль главы антикоррупционной прокуратуры, – СМИ

Главное: Неизвестные злоумышленники обокрали автомобиль и. о. главы САП Максима Грищуке. По данным СМИ, это произошло на ул. Елены Телиги в Киеве.

Детали: В Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, с соответствующим заявлением накануне в полицию обратился сам пострадавший.

По его словам, злоумышленники разбили стекло в Land Rover Discovery, припаркованном на ул. Елены Телиги в Шевченковском районе, и украли видеорегистратор.

Полиция открыла уголовное производство по статье о краже с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившей значительный ущерб потерпевшему.

В тему: 23 февраля 2016 года неизвестные разбили стекло внедорожника, принадлежащего народному артисту Украины Павлу Зиброву, и украли оттуда барсетку с личными вещами.

16 февраля 2017 года в Киеве из машины народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

Тэги: автомобиль, ограбление, СМИ, криминал, Специализированная антикоррупционная прокуратура, авто

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