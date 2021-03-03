5 марта состоится премьера авторского фильма Оксаны Марченко «Паломница»

Главное: «Паломница» — это цикл фильмов из 12 серий, в которых рассказывается о людях и их силе духа, которую они черпают в своей вере.

Детали: Это паломничество в древнейшие православные монастыри Украинской Православной Церкви, где найдутся ответы на все вопросы.

«Каждый фильм имеет много личного для меня, у каждого фильма есть свое название, свои герои и своя тема. Покаяние, прощение, милосердие, любовь», — отметила Оксана Марченко.

Во время паломничества Оксана Марченко общалась с наместниками монастырей и паломниками. Все истории — абсолютно реальные. Автор проекта делится со зрителем самым сокровенным — в фильмах она показывает часть своей личной жизни и делится записями из своих дневников.

«На протяжении года я ездила по украинским монастырям. Я встречалась с людьми, которые искали силу для своего духа, я поражалась их силе веры, их стойкости, я тогда не знала, что стою на пороге испытаний судьбы и теперь от меня понадобится сила духа и стойкость веры. Бог дал мне этот проект для того, чтобы я сказала: «Я не сдамся», — рассказала Оксана Марченко.

Премьера «Паломницы» состоится 5 марта на официальном YouTube-канале телеведущей, а 6 марта первую серию можно посмотреть на международном православном телеканале «Спас».