Аваков честно рассказал, как стал министром

Главное: Арсений Яценюк в начале 2014 года предложил Арсену Авакову возглавить МВД на 10 дней. Однако так получилось, что он занимает эту должность до сих пор.

Детали: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что занять свой пост ему предложил тогдашний народный депутат Арсений Яценюк. В интервью Дмитриую Гордону он рассказал, что когда был народным депутатом, тот предложил ему побыть исполняющим обязанности на 10 дней.

«Знаете, я когда был народным депутатом, ко мне Яценюк подходит и говорит: „Ну, надо — на 10 дней пойдешь исполняющим обязанности министра внутренних дел“. Вот. И семь лет здесь сижу», — заявил чиновник, добавив, что с тех пор регулярно предъявляет бывшему премьеру претензии на сей счет.

В тему: 22 февраля 2014 года народные депутаты Украины назначили исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины, народного депутата из фракции «Батькивщина» Арсена Авакова. С тех пор он до сягодняшнего дня бессменно возглавляет это ведомство.