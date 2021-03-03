Навального в колонии ждет весьма пикантная работа

Главное: Для Алексея Навального нашли работу в колонии. Он будет шить трусы.

Детали: Для российского оппозиционера Алексея Навального, который отправился отбывать срок в исправительную колонию №2 в Покрове, нашли работу. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что данная «зона» занимается производством нижнего белья для Федеральной службы исполнения наказаний.

Информируется, что еще в 2018 году тут получили контракт а поставку четырех тысяч мужских трусов, кальсон и 1,6 тысячи мужских сорочек на общую сумму 821 тысячу рублей.

Также сообщается: «Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту, сделать это может каждый желающий».

В тему: мы писали, что московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов.