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Новости > Полицейского на Житомирщине заподозрили в пытках племянника руководителя службы МИД

Полицейского на Житомирщине заподозрили в пытках племянника руководителя службы МИД

Александр Панько
03.03.21 14:26
244
Полицейского на Житомирщине заподозрили в пытках племянника руководителя службы МИД

Главное: На Житомирщине сотруднику полиции и еще двум лицам сообщили о подозрении в пытках по предварительному сговору. Пострадавшим оказался племянник руководителя службы первого заместителя министра иностранных дел.

Детали: В Житомирской области задержали полицейского, который вместе с подельниками подозревается в пытках человека. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, в январе 2021 г двух юношей, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях.

При этом они требовали от парней признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания.

Вскоре на место прибыл автомобиль полиции. Однако полицейский вместо оказания помощи юношам достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове.

Как сообщает «Громадське», пострадавший по имени Арсен является племянником руководителя службы первого заместителя министра иностранных дел Дениса Сеника. Тот рассказал, что его племянника вместе с другом забрали в отделение полиции и удерживали там 4 часа, требуя признаться в угоне автомобиля. Авто нашли в тот же день.

На следующий день Арсен с родителями уехали в полицию, чтобы написать заявление и снять побои. Однако и там, и в прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские.

Они повели Арсена на встречу с прокурором, где та постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции, а затем выдала ему не зарегистрированную копию протокола без печати.

На данный момент стражу порядка и двум его подельникам сообщили о подозрении по статьям о пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В тему: В августе 2018 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые вывезли в лес 34-летнюю женщину, подозреваемую в краже мобильного, чтобы выбить из нее признание и «повысить показатели раскрываемости преступлений»

В октябре того же года в Николаевской области в селе Полигон трое полицейских избили местного жителя, после чего отвезли его в участок, добиваясь признания в краже.

В ноябре 2019 года четырех полицейских в Днепре обвинили в пытках человека.

25 мая 2020 года в Киевской области в городе Кагарлык двое полицейских были задержаны по подозрению в изнасиловании женщины. Все их подразделение было расформировано. Впоследствии она рассказал подробности.

Тэги: автомобиль, пытки, угон, Житомирская область, криминал, Национальная полиция Украины

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