Украина сделала шаг к отмене «летнего времени»

Главное: Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий на территории Украины так называемое «зимнее время» круглый год.

Детали: Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, устанавливающего на территории Украины единое время и предусматривающего отмену сезонного перевода часов. Как сообщает LB.ua, соответствующий документ поддержали 277 народных депутатов.

В соответствии с ним предлагается независимо от сезона установить время часовой зоны, в которой расположена столица Украины, соответствующее второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени UTC +2, который сейчас соответствует так называемому «зимнему времени».

В пояснительной записке указывается, что Евросоюз в 2021 году также отказывается от перевода часов.

«Вносимый законопроект не только направлен на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора — Российской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позиции Украины в сфере безопасности, а также способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — говорится в документе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам народного депутат от «Слуги народа» Роксоланы Пидласы, парламент надеется принять законопроект до 25 марта во втором чтении, чтобы уже в этом году не переходить на летнее время.

В противном случае в октябре 2021 года произойдет последний переход на зимнее время.