«Слуга народа» пришла в Раду с сумочкой стоимостью в 13 минимальных зарплат

Главное: Народного депутата от «Слуги народа» Оксану Дмитриеву заметили в Верховной Раде с сумочкой за 65 тыс. гривен.

Детали: Народного депутата Украины, члена фракции «Слуга народа» Оксану Дмитриеву сфотографировали в парламенте с дорогой брендовой сумочкой. Как сообщил фотограф Александр Гончаров на своей странице в Facebook, речь идет об аксессуаре Saint Laurent стоимостью $2350 (около 65,8 тыс. грн).

Как указывается на официальном сайте Saint Laurent, сумка под названием PUFFER MEDIUM BAG IN QUILTED LAMBSKIN выполнена из бараньей кожи и оснащена металлическим ремешком, который для удобства владелицы переходит в кожаный.

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