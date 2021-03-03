Папа римский не уверен, что Всемирный потоп когда-то был, но не исключает, что когда-то будет

Главное: Глава католической церкви Франциск считает возможным новый всемирный потоп из-за катастрофических изменений климата.

Детали: Папа римский Франциск не исключил повторение Всемирного потопа. Как сообщает Daily Mail, по словам главы католической церкви, это случится, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, в частности, таяние ледников и изменение температур.

«Он случится, если мы продолжим идти тем же путем», — заявил понтифик, напомнив, что в соответствии с Библией Ной пережил потоп благодаря тому, что был добродетельным.

В связи с этим Франциск предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью.

При этом главный католик не исключил, что сам по себе потоп может быть мифом. Но он служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей.

Справка: Всемирный потоп — широко распространённый среди народов мира и в ряде религиозных текстов рассказ о широкомасштабном наводнении, которое постигло человечество и стало причиной гибели почти всех людей. В соответствии с этим рассказом, Бог насылает на людей потоп в наказание за многочисленные грехи и неверие, а в древнемесопотамских сказаниях без указания причины.

В то же время проблема связи рассказа о потопе с реальными наводнениями, а также изменениями уровня Мирового океана в исторический период остается спорной.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

В сентябре того же года ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.