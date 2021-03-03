В Украине выживает лишь каждый десятый больной коронавирусом на аппарате ИВЛ

Главное: Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Украине, умерли.

Детали: В Украине умирают более 88% пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких из-за осложнений коронавирусной болезни. Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук, по состоянию на 1 марта из 8446 чел., подключенных к ИВЛ, умерли почти 7479 чел.

В целом средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% — из почти 154 тыс. госпитализированных скончались более 26 тыс. человек.

Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии — почти 77% (из 16,6 тыс. умерли более 12,6 тыс.).

В тему: По данным Госслужбы статистики, в 2020 году наиболее частой причиной смерти стали болезни системы кровообращения — от этого умерли 325156 человек, из них 225928 чел. — от ишемической болезни сердца. В то же время от коронавируса умерли 8350 украинцев, от гриппа и пневмонии — 6818 человек.

При этом число умерших в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем позапрошлого увеличилось на 35%.