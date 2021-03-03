Кардиолог посоветовал, как перестраховать себя от инфаркта

Главное: Как снизить риск инфаркта? Названы упражнения.

Детали: Российский кардиолог Владимир Хорошев дал совет, как снизить риск инфаркта. Специалист, которого цитируют местные СМИ, озвучил три упражнения для этого.

Так, эксперт говорит: «Ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца. Это станет хорошей тренировкой и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга».

Он поясняет: «От позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Это же иннервация – посыл сигналов к сердцу и прием от него. Все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы».

Также он посоветовал так называемую «ходьбу на ягодицах»: «Следует сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, а затем сделать каждой ягодицей по восемь «шагов» вперед и назад».

Еще одно упражнение – «золотая рыбка»: «Необходимо лечь на спину и двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками, приподнимая сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног».

Информируется, что следует обратить внимание на собственное питание: необходимо снизить потребление мяса до двух-трех раз в неделю, включить в рацион больше овощей и фруктов. По его словам, особенно полезны для сердца яблоки, мандарины и апельсины.

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