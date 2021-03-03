WhatsApp представит интересную возможность работы с фото

Главное: WhatsApp запустит новую функцию для пользователей. Стало известно, в чем ее суть.

Детали: Сервис коротких сообщений WhatsApp запускает новую функцию. Стало известно, в чем ее уникальность.

Так, пользователям мессенджер пообещали, что они получат возможность отправлять фотографии, которые будут «самоуничтожаться».

С этой целью рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения появится специальный переключатель. Нажав на него, человек сможет поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, ​​как только пользователь покинет чат.

При этом получателю придет уведомление об удалении фото.

Ожидается, что функция станет доступна со следующим обновлением.

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