WhatsApp представит интересную возможность работы с фото

Главное: WhatsApp запустит новую функцию для пользователей. Стало известно, в чем ее суть.
Детали: Сервис коротких сообщений WhatsApp запускает новую функцию. Стало известно, в чем ее уникальность.
Так, пользователям мессенджер пообещали, что они получат возможность отправлять фотографии, которые будут «самоуничтожаться».
С этой целью рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения появится специальный переключатель. Нажав на него, человек сможет поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, как только пользователь покинет чат.
При этом получателю придет уведомление об удалении фото.
Ожидается, что функция станет доступна со следующим обновлением.
В тему: YouTube готовит пользователям новую функцию.