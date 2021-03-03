Илона Маска осенила еще одна весьма странная идея

Главное: Илон Маск хочет построить город. Разместить его он собирается в Техасе.

Детали: Миллиардер Илон Маск поделился очередной весьма странной идеей. О ней основатель компаний Tesla и SpaceX сообщил у себя в «Твиттере».

Так, он поведал читателям, что создаст город в Техасе. Бизнесмен уже дал ему название – Старбэйз.

Илон Маск информировал, что новый город «будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX».

Кроме этого он пообещал, что в его городе будут отлично относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа» (производное от dog – собака).