YouTube готовит пользователям новую функцию

Главное: YouTube готовит важную новинку. Появится платформа коротких роликов.

Детали: Сервис YouTube готовит новинку для своих пользователей. Это будет платформа для коротких видеороликов, которые были сняты в «портретной ориентации».

Она получит название Shorts.

Известно, что видео на ней будут воспроизводиться в портретном режиме, а переключаться между роликами нужно свайпом вверх.

Многие уже сравнивают новую функцию с TikTok.

Подчеркивается: «Чтобы попасть в раздел Shorts, запись должна быть короче одной минуты».

На данный момент платформа пока пребывает в стадии бета-тестирования, однако начала распространяться среди пользователей видеосервиса в США.

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