Смертность от COVID-19 в Украине резко выросла: данные на 3 марта

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 185 жизней. Заразились 7 235 человек.

Детали: COVID-19 в Украине набирает обороты. Данные на среду, 3 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за последние сутки заразились еще 7 235 человек. При этом госпитализировали 3 486 людей, а выздоровели 5 118 больных.

Наибольший прирост заражений коронавирусом фиксировали в Киеве (655) и Ивано-Франковской (640) области.

Проведено 85 043 тестов: методом ПЦР – 34 945, методом ИФА – 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 410.

Жертвами заразы стали еще 185 людей. С начала пандемии болезнь унесла уже 26 397 жизней.

За все время заболели 1 364 705 человек, а выздоровели 1 182 036 людей.

В тему: накануне мы писали, что жертвами COVID-19 в Украине стали еще 162 человека.