Количество миллиардеров в мире перевалило за 3 тысячи

Главное: Несмотря на пандемию коронавируса, количество долларовых миллиардеров в мире стремительно растет. Больше всего — в Китае.

Детали: Количество миллиардеров в мире достигло 3228 человек. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование Hurun Research Institute, совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на январь этого года увеличился с $3,5 трлн до $14,7 трлн.

Самым богатым человеком в мире назван глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием в $197 млрд. За ним идет основатель Amazon Джефф Безос ($189 млрд) и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($114 млрд).

Лидером по количеству проживающих миллиардеров является Китай — 1058 человек (на 259 больше, чем год назад). США находятся лишь на втором месте- здесь проживают 696 богачей. Вместе на их долю приходится более половины всех миллиардеров мира.

При этом, как отмечается, выросло также число женщин-миллиардеров — 231. Более 60% из них живут в Китае.

В тему: В середине 2020 года Forbes опубликовал список самых богатых людей мира, которые увеличили состояние в условиях пандемии коронавируса.