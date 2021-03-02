Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Медведчук о санкциях: Запрет на пользование личным имуществом ‒ это бред в плане конституционных прав и обязанностей

Медведчук о санкциях: Запрет на пользование личным имуществом ‒ это бред в плане конституционных прав и обязанностей

Автор: «Фраза»
02.03.21 17:56
199
Медведчук о санкциях: Запрет на пользование личным имуществом ‒ это бред в плане конституционных прав и обязанностей

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после введения властью санкций против его соратника по партии Тараса Козака и закрытия трех оппозиционных телеканалов был морально готов к тому, что и в отношении него могут ввести персональные санкции. Однако даже ему, доктору юридических наук, сложно понять суть и механизм реализации этих санкций, которые решили сделать инструментом влияния на оппозиционеров, неугодных Зеленскому и его окружению. Об этом сам Виктор Медведчук рассказал в интервью ВВС News Украина, сообщает 112ua.tv.

«Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук, ‒ признал он. ‒ Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено распоряжаться и использовать мои активы, то есть недвижимостью и средствами на счетах?»

По словам Медведчука, его счет в украинском банке заблокирован. Также он не может, например, продать принадлежащую ему недвижимость или автомобиль. Но запрет даже на пользование личным имуществом абсолютно абсурден, и в этом вопросе уже можно вести речь о нарушении конституционных прав.

«Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности, ‒ они все задекларированные ‒ я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей», ‒ отметил парламентарий.

Медведчук заявил, что готов отстаивать свои интересы в суде, но власть не стала доказывать его вину законным путем, а избрала именно такую стратегию борьбы с оппозиционером, чтобы волокита тянулась как можно дольше.

«Привлекайте к ответственности, устанавливайте решением суда, и если там будут санкции в виде конфискации имущества ‒ вопросов нет, будем жаловаться. А здесь как быть? Здесь надо идти в Верховный Суд. Но это месяцы и годы», ‒ подчеркнул он.

Кроме того, нардеп заявил, что ни один из пяти самолетов, в отношении компаний-собственников которых СНБО ввел санкции, на самом деле ему не принадлежат. И в случае необходимости семья политика сможет просто арендовать другое воздушное судно.

«Ни одного моего (самолета) нет. Есть один, которым я пользовался, на который есть договор аренды, я его декларирую и оплачивал и в 2019, и в 2020 году. Я плачу деньги за свои перелеты», ‒ отметил он.

По словам Медведчука, его семья располагает достаточным количеством денег, в том числе наличных. Поэтому лишить его, его семью средств к существованию у власти точно не получится.

«Хочу вам открыть большую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то он увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни единого платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости. Продукты и все остальное покупается за наличные. У нас есть ‒ задекларированные ‒ достаточно денег, в том числе наличных. Я веду открытый образ жизни. Буду подавать декларацию как народный депутат и все укажу, включая очень большие доходы за прошлый год», ‒ рассказал Виктор Медведчук.

Тэги:

Комментарии

Статьи

28.02.21 10:15

Диана Анпилогова: между Голливудом и Кремниевой долиной

Автор: Макс Лёвин, для «Фраза»

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.03.21 09:01

«Львов» – «Динамо»: вообще без проблем!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Мое оружие – закон и молитва: Оксана Марченко рассказала, зачем идет в политику
02.03.21 13:46

Мое оружие – закон и молитва: Оксана Марченко рассказала, зачем идет в политику

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.03.21 17:56

Медведчук о санкциях: Запрет на пользование личным имуществом ‒ это бред в плане конституционных прав и обязанностей
02.03.21 16:52

Охранница Запорожской АЭС застрелилась при невыясненных обстоятельствах
02.03.21 16:42

Появились фотографии жуткого древнего кладбища домашних животных в Египте
02.03.21 16:20

В УПЦ рассказали, в каком возрасте воскреснет каждый человек
02.03.21 16:19

В киевских парках появились новые «антиманьячные» кнопки
02.03.21 15:52

Верховная Рада существенно усилила ответственность за «минирование» школ и больниц
02.03.21 15:27

Еще одна несовершеннолетняя девочка наглоталась таблеток в Ровно
02.03.21 15:02

Горбачев сделал важное признание по поводу развала СССР
02.03.21 14:43

Во Львове предприимчивые безбилетники под видом «челленджа» проверяли билеты у других пассажиров
02.03.21 14:15

Митрополит Антоний объяснил, что является главным в притче о блудном сыне
02.03.21 13:48

Зеленский на передовой привился индийской вакциной от коронавируса
02.03.21 10:27

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 162 человека
01.03.21 21:09

В Киеве по неизвестным причинам умер «патриарх украинской дипломатии»
01.03.21 20:36

Украина может отказаться от перевода часов
01.03.21 19:01

Главные новости за 1 марта 2021 года
01.03.21 15:58

Во Франции бывшего президента на год посадили в тюрьму
01.03.21 13:45

Стали известны все обладатели престижной кинопремии «Золотой глобус»
01.03.21 12:11

Теперь голоса «слуг народа» будут считывать по отпечаткам пальцев
01.03.21 11:52

Опальный нардеп Дубинский устроил ДТП на Львовщине, – СМИ
01.03.21 11:03

С сегодняшнего дня украинским пенсионерам будут платить больше. Но не всем
28.02.21 00:55

Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман
27.02.21 17:12

Да, мои счета заблокированы, но ни на работу партии, ни на мою повседневную жизнь это не повлияет – Медведчук
27.02.21 18:16

Установление дня памяти св. Григора Нарекаци — очень важное событие, — украинский ученый
27.02.21 18:05

«Репортеры без границ» назвали санкции против каналов Медведчука «эскалацией информационной войны»
27.02.21 16:54

Виктор Медведчук: Акции неповиновения националистов – следствие беззакония власти и заигрывания с радикалами
28.02.21 12:01

«Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»
27.02.21 13:22

Ученые из Техаса вплотную приблизились к разгадке одной из главных загадок эволюции человека
27.02.21 12:49

COVID-19 в Украине набирает обороты: данные на 27 февраля
27.02.21 12:58

Названы фавориты и аутсайдеры Лиги Европы: что светит «Динамо» и «Шахтеру»?
28.02.21 11:42

Американские ученые нашли подтверждение гипотезы вымирания динозавров на дне Мексиканского залива
Фото и Видео
Появились фотографии жуткого древнего кладбища домашних животных в Египте
Появились фотографии жуткого древнего кладбища домашних животных в Египте
Появились фотографии жуткого древнего кладбища домашних животных в Египте
Появились фотографии жуткого древнего кладбища домашних животных в Египте
Таксист-рецидивист зарезал клиента и попытался спрятать тело в снегу
Таксист-рецидивист зарезал клиента и попытался спрятать тело в снегу
Опубликовано видео гигантского айсберга в Антарктиде
Опубликовано видео гигантского айсберга в Антарктиде
Контрабандисты по почте переправляли в Евросоюз культурные ценности на десятки миллионов гривен
Контрабандисты по почте переправляли в Евросоюз культурные ценности на десятки миллионов гривен
В Бердичеве полицейский по пьяной лавочке избил свою коллегу и попал на видео
В Бердичеве полицейский по пьяной лавочке избил свою коллегу и попал на видео
Появилось видео, как «пересыхает» Венеция
Появилось видео, как «пересыхает» Венеция
На выходных двое подростков выбросились из окон в двух разных городах Украины
На выходных двое подростков выбросились из окон в двух разных городах Украины
Британцы сняли очень яркий метеорит
Британцы сняли очень яркий метеорит
Появилось видео, как Луческу троллит фанатов «Динамо»
Появилось видео, как Луческу троллит фанатов «Динамо»
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.