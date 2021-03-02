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Новости > Организаторы «Евровидения» окончательно отказались от проведения конкурса в виртуальном пространстве

Организаторы «Евровидения» окончательно отказались от проведения конкурса в виртуальном пространстве

Агата Кловская
02.03.21 21:13
169
Организаторы «Евровидения» окончательно отказались от проведения конкурса в виртуальном пространстве

Главное: В этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме в офлайн режиме, но пока не известно сколько зрителей будут на шоу и репетициях.

Детали: песенный конкурс Евровидение в этом году пройдет по сценарию «В», в соответствии с которым количество людей в каждой делегации уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Как сообщается на украинской странице конкурса в Facebook, также численность журналистов, которые смогут посетить событие, будет ограничена до 500 человек.

Еще 1000 представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.

Отмечается, что решение о количестве зрителей на репетициях и главных шоу примут позже.

В этом году всем участникам соревнований рекомендуется побыть на карантине 5 дней перед вылетом в Нидерланды. Они должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 максимум за 72 часа до полета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в «Ahoy Arena» на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой.

Всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу будут регулярно тестировать на коронавирус.

В случае, когда у кого то обнаружат COVID-19, вступит в силу протокол изоляции. Если участник не сможет выступить в прямом эфире, будет использована резервная запись.

В тему: 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз объявил о том, что 65-й Международный песенный конкурс «Евровидение» не состоится по причине пандемии коронавируса.

В середине того же года организаторы согласовали с Европейским вещательным союзом новый график проведения конкурса, в соответствии с которым полуфиналы должны пройти 18 и 20 мая 2021 года в комплексе Ahoy в Роттердаме. Финал запланирован на 22 мая там же.

4 февраля «Суспильне» объявило песню «Шум» группы Go_A победительницей отбора для участия на «Евровидении» от Украины.

Напомним: Ожидалось, что юбилейный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.

Для этого в ноябре 2019 года организаторы представили логотип и слоган: круг из сорока одного флага и фраза Open Up (Откройся).

28 января 2020 года состоялась жеребьевка, в соответствии с которой Украина должна была выступить 15-й в первом полуфинале 12 мая.

18 марта того же года Европейский вещательный союз объявил о том, что 65-й Международный песенный конкурс «Евровидение» не состоится по причине пандемии коронавируса.

В середине того же года организаторы согласовали с Европейским вещательным союзом новый график проведения конкурса, в соответствии с которым полуфиналы должны пройти 18 и 20 мая 2021 года в комплексе Ahoy в Роттердаме. Финал запланирован на 22 мая там же.

Тэги: Евровидение, мир, Нидерланды, культура, Роттердам, коронавирус, пандемия

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