Охранница Запорожской АЭС застрелилась при невыясненных обстоятельствах

Главное: Сегодня на Запорожской АЭС застрелилась 34-летняя военнослужащая. Причины трагедии пока неизвестны.

Детали: На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на информацию областной полиции, трагедия произошла сегодня, 2 марта, около полудня. Погибшей было 34 года.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В полиции обещают в ближайшее время дать больше подробностей.

По данным Energodar NEWS, девушка проходила службу в воинской части 3042 Национальной гвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции. Обнаружили тело военнослужащей с огнестрельным ранением головы. Выстрел был произведен из табельного оружия пистолета «Макарова».

В тему: С начала 2018 года минимум восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли на службе при невыясненных обстоятельствах. Официально все случаи квалифицированы как суицид.

19 января 2018 года в Днепре солдата, который был на страже при охране складов, нашли мертвым со смертельным ранением в голову. Выстрел был произведен из его же автомата.