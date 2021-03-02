В УПЦ рассказали, в каком возрасте воскреснет каждый человек

Главное: Надежда на воскресение мертвых очень важна в православной вере.

Детали: Об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф, сообщает Об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь».

«Неслучайно каждый день во время утренних молитв, читая Символ веры, мы исповедуем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века». Преподобный Макарий Египетский говорит: если душа соединилась с Богом, то тело уже никак не может не воскреснуть, потому что не может бесследно погибнуть то, что получило свою часть в Боге, как источнике Жизни», — объяснил Андрей Музольф.

Он отметил, что относительно же возраста тех тел, которые воскреснут, четкого и конкретного определения нет, потому что Священное Писание об этом ничего не говорит.

«Однако некоторые предположения по этому поводу у святых отцов и православных богословов все же имеются. Так, в Книге Откровения, которая более всех других Книг Библии повествует о последних днях этого мира и будущей жизни, говорится, что в Царстве Христовом «времени уже не будет» (10:6). Толкуя данные слова, святитель Андрей Кесарийский отмечает, что после Страшного суда откроется Царство Славы, которое не будет иметь обычного для нас времяисчисления, потому что Вечность не поддается никакому исчислению. Следовательно, по мысли святых отцов, человеческое тело, удостоившееся воскресения, не будет уже иметь никакого возрастного определения, но будет наделено такими свойствами, которые непостижимы для нас сейчас», — продолжил преподаватель КДА.

«В то же время в Царстве Божием, по словам святого апостола Павла, каждый достигнет «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13), то есть достигнет, как говорит об этом святитель Иоанн Златоуст, совершенного, насколько это, конечно, нам будет возможно, познания Бога. Таким образом, наш «возраст» после воскресения будет определяться не годами, не теми или иными возрастными периодами, но, прежде всего, степенью приближения к Богу, Который в Вечности станет «всем во всем» (1 Кор. 15:28)», — подытожил Андрей Музольф.

Фото: Видение пророка Иезекииля о воскресении мертвых