Японцы предупредили, что мы можем остаться без воздуха

Главное: Земля может лишиться кислорода. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из университета Тохо Казуми Озаки сделали страшный прогноз. Появились результаты их отчета.

Японцы утверждают, что наша планета может потеряет весь свой свободный кислород в будущем.

Отметим, что в работе им помогали специалисты из Технологического института Джорджии (США).

Совместными усилиями они смоделировали эволюцию атмосферы Земли с учетом геологических, биологических и климатических факторов.

Как оказалось, уверяют они, «земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную».

Они утверждают: «Причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на Земле нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу».

Резюмируется: «Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет вверх».

В тему: мы писали, что ученые из Великобритании смоделировали процесс появления Луны.