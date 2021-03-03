Назван самый полезный суп

Главной: Какой суп самый полезный? Поведала диетолог.

Детали: Российский диетолог Ольга Деккер поведала, какой суп самый полезный. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит, что следует почаще употреблять чечевичный суп.

Она объяснила, в чем его уникальность.

Так, специалист информирует: «Этот суп богат растительными белками. Там всего 12 аминокислот. Мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо».

Кроме этого, по ее словам, он содержит в себе большое количество клетчатки, а также отлично подходит для здоровья и укрепления иммунитета.

По ее словам, чуть уступает чечевичному супу по пользе овощной суп на мясном бульоне.

Также диетолог рекомендует, как придать супу пользу: «Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея».

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