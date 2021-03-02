Главные новости за 2 марта 2021 года

- Президент Владимир Зеленский приехал на передовую, чтобы привиться вместе с военнослужащими индийской вакциной от коронавируса.

- Коронавирусом в Украине заразились еще 5 336 людей. Жертвами заразы стали 162 человека.

- Народные депутаты ужесточили наказание за ложное минирование ряда объектов инфраструктуры, включая больницы и школы.

- Какой будет погода в Украине в выходные? Прогноз дали синоптики.

- Гигантский айсберг откололся в Антарктиде. Появилось его видео.

- Михаил Горбачев вспомнил, как развалил СССР. Он сделал важное признание.