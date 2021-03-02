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Новости > Оксана Марченко презентовала свой новый проект «Паломница» и ответила на вопросы журналистов о своем походе в политику

Оксана Марченко презентовала свой новый проект «Паломница» и ответила на вопросы журналистов о своем походе в политику

Автор: «Фраза»
01.03.21 21:28
651
Оксана Марченко презентовала свой новый проект «Паломница» и ответила на вопросы журналистов о своем походе в политику

1 марта в прямом эфире состоялась пресс-конференция Оксаны Марченко для украинских СМИ перед премьерой нового проекта. Телеведущая презентовала «Паломницу», рассказала о своих политических амбициях и ответила на другие вопросы журналистов и гостей: Анны Герман, Владимира Кацмана, Ростислава Сухачева и многих других, сообщает pnk.tv.

Модераторы пресс-конференции — телеведущие Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко.

Оксана Марченко начала свое выступление с обращения к журналистам закрытых оппозиционных каналов: «Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают это делать на оппозиционных каналах. Я вас поддерживаю. Вы — те дети, которые всему миру рассказали, что король — голый. Он все это время скрывался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. Он испугался правды, которую вы говорили, потому что вы это делали громко и продолжаете это делать».

Презентуя свой новый проект «Паломница», который выйдет 5 марта, Оксана Марченко отметила, что премьера должна была состояться на одном из закрытых телеканалов — ZiK. Сейчас выпуск первой серии запланирован на YouTube-канале телеведущей.

Также телеведущая отметила, что фильмы «Паломницы» рассказывают об очень важных вещах для всех нас. У каждой серии есть свое название и своя тема. Кроме того, что это действительно паломничество, а не художественная история, мы раскрываем определенную тему — покаяния, прощения, милосердия, любви и др. Герои каждого эпизода рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в сложных жизненных обстоятельствах.

На вопрос ведущей эфира: «Что вы чувствуете после того, как вас без суда и следствия назвали террористкой?» — Оксана Марченко ответила: «Абсолютно беспочвенные, антиконституционные, внесудебные политические репрессии против моей семьи. Нет ни одного доказательства. Я не знаю, что они там придумывают, это ложь». Также она добавила по поводу деятельности своего мужа: «Никогда ни одной копейки мы ни у кого не взяли, все налоги у нас заплачены. Весь бизнес всегда прозрачный. Какие есть вопросы?». Также телеведущая отметила, что только за 2019 год их семья заплатила в казну более 40 млн грн налогов. За прошлый год, по словам Марченко, будет столько же.

В продолжение темы Оксана Марченко рассказала, зачем против нее и ее мужа, Виктора Медведчука, нынешняя власть ввела санкции: «Вы знаете, какие чудовищные санкции введены против моего мужа и меня. Зачем это сделал наш „голый король“? Нас устрашить? О, нет, он хотел напустить туман, дым для украинского общества. Единственная скрытая цель — убрать с политической арены моего мужа, Виктора Медведчука, который абсолютно спокойно, последовательно оппонировал этой антинародной власти. Никогда в его словах и действиях не было ничего противозаконного. Это ни у кого не вызывает сомнений. Я считаю, что это внесудебная, политическая расправа».

По поводу своих политических амбиций Оксана Марченко рассказала, что уже написала заявление о вступлении в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». На будущих выборах планирует баллотироваться в народные депутаты, а пока будет получать специальные знания. На вопрос, будет ли она создавать отдельную партию, Марченко ответила, что пока не планирует этого делать и будет рядом с мужем. Но не исключает и такого варианта.

Экс-народный депутат Анна Герман, обращаясь к спикеру пресс-конференции, сформулировала свое понимание понятия «украинский терроризм»: «Оказывается, терроризм — это не то, когда нацики маршируют с факелами, терроризм — это не тогда, когда преследуют за веру или силой свергают власть и совершают переворот или когда на улице убивают людей. Это не терроризм, это «украинский патриотизм». А «украинский терроризм» — это когда ты строишь дома для бедных семей, это когда помогаешь обездоленным, навещаешь больных, строишь больницы. Я знаю, вы строите больницы при монастырях. Это называется «украинский терроризм».

Оксана Марченко в свою очередь в ходе мероприятия отметила, что будет продолжать заниматься благотворительностью, только на более высоком уровне. И вместе с мужем сделает все, чтобы люди в Украине жили счастливо и с любовью в сердце.

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